Sonia Abrão 'desmascara' Chaiany e diz que sister mente no BBB 26: "Perigosa"

Apresentadora detonou a goiana

Na Telinha - 23 de março de 2026

No A Tarde é Sua desta segunda-feira (23), Sonia Abrão detonou Chaiany Andrade, do BBB 26.

A apresentadora tentou desmascarar a sister, que alega ser desempregada e não ter tido muitas oportunidades de viajar, e ainda a chamou de mentirosa e perigosa.

“A história de que ela tava desempregada o pai dela desmentiu, disse que sempre trabalhou com ele.

‘Nunca fui para o Rio de Janeiro’, tem fotos dela em Arraial.

Tem fotos dela viajando para caramba.

Ela mente e mente muito”, apontou a jornalista.

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