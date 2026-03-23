Sonia Abrão 'desmascara' Chaiany e diz que sister mente no BBB 26: "Perigosa"

Apresentadora detonou a goiana

Na Telinha -
Sonia Abrão 'desmascara' Chaiany e diz que sister mente no BBB 26: "Perigosa"

No A Tarde é Sua desta segunda-feira (23), Sonia Abrão detonou Chaiany Andrade, do BBB 26.

A apresentadora tentou desmascarar a sister, que alega ser desempregada e não ter tido muitas oportunidades de viajar, e ainda a chamou de mentirosa e perigosa.

“A história de que ela tava desempregada o pai dela desmentiu, disse que sempre trabalhou com ele.

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‘Nunca fui para o Rio de Janeiro’, tem fotos dela em Arraial.

Tem fotos dela viajando para caramba.

Ela mente e mente muito”, apontou a jornalista.

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