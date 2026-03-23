Times Brasil CNBC estreia estúdio voltado à inteligência artificial

O espaço, que fica na sede da emissora, é uma parceria com as gigantes de tecnologia Totvs, Tecla T e IB

Na Telinha -
Times Brasil CNBC estreia estúdio voltado à inteligência artificial

O Times Brasil CNBC inaugura em abril o terceiro estúdio de sua sede implantando uma tecnologia inédita voltada para a inteligência artificial.

O espaço nasce de uma parceria com as gigantes de tecnologia Totvs, Tecla T e IBM.

Batizado de Estúdio Lab I.A., o espaço vai possibilitar a integração do recurso em todas as etapas do processo de produção.

Leia também

Entre as novidades está o uso de sistemas de assistência inteligente para apoiar a organização de informações, a geração de insights e a preparação de materiais para exibição, como pautas, roteiros, sugestões de perguntas e tarjas para a tela.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.