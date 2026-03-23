Times Brasil CNBC estreia estúdio voltado à inteligência artificial

O espaço, que fica na sede da emissora, é uma parceria com as gigantes de tecnologia Totvs, Tecla T e IB

Na Telinha - 23 de março de 2026

O Times Brasil CNBC inaugura em abril o terceiro estúdio de sua sede implantando uma tecnologia inédita voltada para a inteligência artificial.

O espaço nasce de uma parceria com as gigantes de tecnologia Totvs, Tecla T e IBM.

Batizado de Estúdio Lab I.A., o espaço vai possibilitar a integração do recurso em todas as etapas do processo de produção.

Entre as novidades está o uso de sistemas de assistência inteligente para apoiar a organização de informações, a geração de insights e a preparação de materiais para exibição, como pautas, roteiros, sugestões de perguntas e tarjas para a tela.

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