Totia Meireles diz por que nunca foi protagonista na Globo: "Chega a ser desumano"
Atriz, com uma longa carreira na TV, revelou nunca ter almejado o papel principal
Totia Meireles disse, em entrevista ao Persona exibida no domingo (22) pela TV Cultura, por que nunca foi protagonista de uma novela.
A atriz de 67 anos, que tem uma longa carreira na Globo, relembrou passagens da trajetória e revelou nunca ter almejado o papel principal de uma trama por conta do excesso de trabalho.
“Eu gosto de fazer novela.
Quando estou lá dentro, eu gosto.
Só que é uma entrega.
Você tira aqueles 10 meses e se dedica totalmente.
Ser protagonista de uma novela, eu nunca almejei na minha vida, porque é muito… Chega a ser quase desumano”, comentou Totia Meireles.