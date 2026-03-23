Totia Meireles diz por que nunca foi protagonista na Globo: "Chega a ser desumano"

Atriz, com uma longa carreira na TV, revelou nunca ter almejado o papel principal

Na Telinha -
Totia Meireles diz por que nunca foi protagonista na Globo: "Chega a ser desumano"

Totia Meireles disse, em entrevista ao Persona exibida no domingo (22) pela TV Cultura, por que nunca foi protagonista de uma novela.

A atriz de 67 anos, que tem uma longa carreira na Globo, relembrou passagens da trajetória e revelou nunca ter almejado o papel principal de uma trama por conta do excesso de trabalho.

“Eu gosto de fazer novela.

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Quando estou lá dentro, eu gosto.

Só que é uma entrega.

Você tira aqueles 10 meses e se dedica totalmente.

Ser protagonista de uma novela, eu nunca almejei na minha vida, porque é muito… Chega a ser quase desumano”, comentou Totia Meireles.

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