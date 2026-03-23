Três Graças: baú de milhões desaparece e deixa Ferette e Lucélia em choque

Vilã tenta entregar fortuna para o empresário, mas encontra baú vazio após manobra secreta de Bagdá

Na Telinha - 23 de março de 2026

Em Três Graças, a fortuna que estava escondida na estátua mudará de mãos.

Após o baú com os milhões ser escondido por Lígia (Dira Paes) e Albérico (Enrique Diaz) no posto de saúde da Chacrinha, haverá uma verdadeira corrida pelo tesouro, que envolverá traficantes e vilões.

Quem levará a melhor inicialmente será Lucélia (Daphne Bozaski).

Tudo começará quando Ferette colocar Lígia como seu alvo, na tentativa de capturar o dinheiro que estava na estátua.

Isso acenderá o sinal de alerta de Lucélia, que descobrirá que o baú com o dinheiro está no posto de saúde da Chacrinha.

Ela conseguirá roubá-lo e levá-lo para outro esconderijo.

Leia conteúdo completo aqui.