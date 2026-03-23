Três Graças: Zenilda e Rogério se beijam e passam a noite juntos após queda de Ferette

Ex-mulher do vilão encontra consolo nos braços do rival e clima esquenta na mansão

Na Telinha - 23 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Zenilda (Andréia Horta) inicia um relacionamento com Rogério (Eduardo Moscovis) após a separação de Ferette (Murilo Benício).

A aproximação entre os dois ocorre depois de um período de conflito envolvendo o término do casamento e disputas relacionadas ao ambiente em que vivem.

O início do envolvimento acontece nos corredores da mansão, onde os dois trocam o primeiro beijo.

A situação se desenvolve no momento em que Zenilda passa a se instalar na antiga casa de Arminda (Grazi Massafera).

A mudança ocorre por uma questão de segurança, em meio ao confronto com o ex-marido.

Leia conteúdo completo aqui.