Truque simples para acabar com o soluço sem precisar de remédio e trazer alívio em segundos
Método caseiro viral promete interromper o soluço rapidamente com técnica de respiração e pressão interna
O soluço costuma surgir de forma inesperada e, muitas vezes, causa incômodo imediato. No entanto, um truque simples para acabar com o soluço sem precisar de remédio tem chamado atenção nas redes sociais por prometer alívio em poucos segundos.
A dica foi compartilhada pela criadora de conteúdo Luana em um vídeo que reúne curiosidades e orientações práticas do dia a dia.
Como funciona o truque para parar o soluço
O método consiste em uma técnica simples de respiração que ajuda a interromper o espasmo do diafragma, responsável pelo soluço.
Veja o passo a passo:
- Tampe o nariz
- Encha a boca de ar
- Engula o ar várias vezes
- Em seguida, respire fundo
- Solte o ar lentamente quatro vezes
Segundo o relato, o procedimento costuma interromper o soluço rapidamente.
Por que o soluço acontece
O soluço ocorre quando o diafragma se contrai de forma involuntária. Como consequência, a respiração sofre interrupções bruscas, gerando o som característico.
Por isso, técnicas que alteram o padrão respiratório podem ajudar a controlar o problema.
Técnicas populares que ajudam
Além desse método, outras práticas também são conhecidas:
- prender a respiração por alguns segundos
- beber água lentamente
- estimular a respiração profunda
No entanto, a eficácia pode variar de pessoa para pessoa.
Quando procurar ajuda
Na maioria dos casos, o soluço desaparece sozinho. Porém, quando dura muito tempo ou ocorre com frequência, pode indicar outro problema.
Nesse caso, a recomendação é buscar orientação médica.
Curiosidades sobre o corpo humano
O vídeo também trouxe outras curiosidades, como o fato de que o soluço pode ser influenciado por respiração e reflexos do corpo.
Além disso, destacou como pequenas ações podem gerar respostas imediatas no organismo.
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