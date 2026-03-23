Truque simples para acabar com o soluço sem precisar de remédio e trazer alívio em segundos

Método caseiro viral promete interromper o soluço rapidamente com técnica de respiração e pressão interna

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
soluço
(Imagem: Ilustração/IA)

O soluço costuma surgir de forma inesperada e, muitas vezes, causa incômodo imediato. No entanto, um truque simples para acabar com o soluço sem precisar de remédio tem chamado atenção nas redes sociais por prometer alívio em poucos segundos.

A dica foi compartilhada pela criadora de conteúdo Luana em um vídeo que reúne curiosidades e orientações práticas do dia a dia.

Como funciona o truque para parar o soluço

O método consiste em uma técnica simples de respiração que ajuda a interromper o espasmo do diafragma, responsável pelo soluço.

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Veja o passo a passo:

  1. Tampe o nariz
  2. Encha a boca de ar
  3. Engula o ar várias vezes
  4. Em seguida, respire fundo
  5. Solte o ar lentamente quatro vezes

Segundo o relato, o procedimento costuma interromper o soluço rapidamente.

Por que o soluço acontece

O soluço ocorre quando o diafragma se contrai de forma involuntária. Como consequência, a respiração sofre interrupções bruscas, gerando o som característico.

Por isso, técnicas que alteram o padrão respiratório podem ajudar a controlar o problema.

Técnicas populares que ajudam

Além desse método, outras práticas também são conhecidas:

  1. prender a respiração por alguns segundos
  2. beber água lentamente
  3. estimular a respiração profunda

No entanto, a eficácia pode variar de pessoa para pessoa.

Quando procurar ajuda

Na maioria dos casos, o soluço desaparece sozinho. Porém, quando dura muito tempo ou ocorre com frequência, pode indicar outro problema.

Nesse caso, a recomendação é buscar orientação médica.

Curiosidades sobre o corpo humano

O vídeo também trouxe outras curiosidades, como o fato de que o soluço pode ser influenciado por respiração e reflexos do corpo.

Além disso, destacou como pequenas ações podem gerar respostas imediatas no organismo.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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