A Nobreza do Amor: Tonho desmascara Mirinho e briga acaba em prisão por Alika

Desaparecimento de dinheiro provoca denúncia, confronto e detenção de envolvido

Na Telinha - 24 de março de 2026

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, o desaparecimento de uma maleta com dinheiro dos empregados desencadeia um novo conflito entre Tonho (Ronald Sotto) e Mirinho (Nicolas Prattes).

O sumiço do valor levanta suspeitas entre os envolvidos e leva o mocinho a questionar o ocorrido, iniciando uma sequência de desdobramentos dentro do grupo.

Com o avanço da situação, é revelado que Mirinho foi responsável por esconder a maleta com o objetivo de incriminar Tonho.

A informação vem à tona e leva o mocinho a denunciar o rival, ampliando a tensão entre os dois e alterando o ambiente entre os demais personagens que acompanham o caso.

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