BBB 26: Enquete indica virada e aponta saída de brother no Paredão

Parcial mostra mudança em relação ao dia anterior no 10º Paredão

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BBB 26: Enquete indica virada e aponta saída de brother no Paredão

A enquete do NaTelinha sobre o 10º Paredão do BBB 26 registrou uma mudança no cenário de rejeição entre os participantes nesta terça-feira (24).

Até as 17h51, Juliano Floss aparece na liderança, com 62,6% dos votos, enquanto Jonas Sulzbach soma 36,1% e Gabriela tem 1,3%.

Ao todo, foram contabilizados 171.688 votos.

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O resultado representa uma alteração em relação à parcial divulgada na segunda-feira (23).

Na ocasião, Jonas liderava a rejeição com 64,2% dos votos, seguido por Juliano, com 33,7%, e Gabriela, com 2,1%.

O levantamento anterior contabilizava 79.645 votos.

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