BBB 26: Milena e Jonas protagonizam novo barraco: "Imbecil que só tem músculo"

Mais cedo, o modelo também trocou farpas e bateu boca com Ana Paula Renault

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BBB 26: Milena e Jonas protagonizam novo barraco: "Imbecil que só tem músculo"

Milena e Jonas Sulzbach voltaram a trocar farpas no BBB 26 na tarde desta terça-feira (24).

Tudo começou quando a sister pediu para o brother andar rápido durante a dinâmica patrocinada da qual todos participavam, para evitar dar trabalho aos Dummies, mas foi ignorada.

“Agora vai lá pegar, quem tem músculo é você, seu imbecil.

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Olha o Dummy”, detonou a pipoca.

Ana Paula Renault se meteu na situação e pediu para a aliada não bater bocar com o desafeto, mas de nada adiantou.

“Vem me fazer ficar quieta”, disparou a jovem olhando para o rival.

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