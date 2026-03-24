BBB 26 vira turbo e tem três eliminações em uma semana

Reality show está chegando à reta final

Na Telinha - 24 de março de 2026

Faltando exatos 30 dias para a grande final do BBB 26, o reality show da Globo vai entrar no modo turbo.

Em uma semana, três participantes deixarão a casa mais vigiada do Brasil e o programa finalmente terá o seu TOP 10 montado.

Na noite desta terça-feira (24), uma eliminação acontecerá ao vivo.

Já na quarta-feira (25), Alberto Cowboy curtirá a última festa do Líder da temporada, em uma edição que será exibida ao vivo, com direito a uma dinâmica diferente, segundo informações da emissora.

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