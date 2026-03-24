Carla Marins defende liberdade de Xênica em Três Graças

Atriz enxerga a personagem como uma mulher bem resolvida e não vê necessidade de um amor no final da trama

Na Telinha - 24 de março de 2026

Grande sucesso no horário nobre da Globo, Três Graças já caminha para a sua reta final.

Novela de Aguinaldo Silva, o último capitulo deve ir ao ar no dia 15 de maio.

Faltando menos de dois meses para seu desfecho, Carla Marins diz se gostaria ou não que a Xênica encontrasse um grande amor.

“Não acho necessário!

Xênica é feliz, profissionalmente e afetivamente também, e eu acho ótimo ter uma personagem assim em um folhetim”, disse em entrevista exclusiva ao NaTelinha.

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