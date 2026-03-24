Carla Marins defende liberdade de Xênica em Três Graças
Atriz enxerga a personagem como uma mulher bem resolvida e não vê necessidade de um amor no final da trama
Grande sucesso no horário nobre da Globo, Três Graças já caminha para a sua reta final.
Novela de Aguinaldo Silva, o último capitulo deve ir ao ar no dia 15 de maio.
Faltando menos de dois meses para seu desfecho, Carla Marins diz se gostaria ou não que a Xênica encontrasse um grande amor.
“Não acho necessário!
Xênica é feliz, profissionalmente e afetivamente também, e eu acho ótimo ter uma personagem assim em um folhetim”, disse em entrevista exclusiva ao NaTelinha.