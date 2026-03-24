Coração Acelerado: Eduarda descobre que tem uma irmã

Mãe da cantora pede para filha se afastar da sua família e a faz chorar

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Coração Acelerado: Eduarda descobre que tem uma irmã

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Eduardo (Gabz) descobre que tem uma irmãzinha e pede para conhecê-la, mas Valéria (Naruna Costa) alega que ninguém sabe da sua existência e exige que a filha mais velha deixe a sua família em paz.

A cantora se muda com Agrado (Isadora Cruz) para Goiânia e decide voltar ao abrigo onde cresceu em busca de respostas sobre o seu passado.

Uma funcionária conta que é amiga de infância da mãe da jovem, e que a levou para lá atendendo a um pedido dela.

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