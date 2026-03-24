Coração Acelerado: Naiane expõe Agrado em público e trava disputa por João Raul

Confronto ocorre durante encontro e amplia tensão entre três personagens principais

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Coração Acelerado: Naiane expõe Agrado em público e trava disputa por João Raul

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, o conflito entre Agrado (Isadora Cruz) e Naiane (Isabelle Drummond) ganha um novo desdobramento após a aproximação da jovem com João Raul (Filipe Bragança).

A situação se intensifica quando as duas se encontram no bar onde Agrado passa a trabalhar.

Durante o encontro, Naiane expõe Agrado diante das pessoas no local.

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A situação ocorre na presença de João Raul, que acompanha o episódio.

O momento acontece em meio ao avanço da relação entre ele e Naiane, que já vinha se desenvolvendo nos dias anteriores.

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