Coração Acelerado: Naiane expõe Agrado em público e trava disputa por João Raul

Confronto ocorre durante encontro e amplia tensão entre três personagens principais

Na Telinha - 24 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, o conflito entre Agrado (Isadora Cruz) e Naiane (Isabelle Drummond) ganha um novo desdobramento após a aproximação da jovem com João Raul (Filipe Bragança).

A situação se intensifica quando as duas se encontram no bar onde Agrado passa a trabalhar.

Durante o encontro, Naiane expõe Agrado diante das pessoas no local.

A situação ocorre na presença de João Raul, que acompanha o episódio.

O momento acontece em meio ao avanço da relação entre ele e Naiane, que já vinha se desenvolvendo nos dias anteriores.

Leia conteúdo completo aqui.