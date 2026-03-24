Diretor da CNN Brasil revela que o canal não toma decisão baseada no real time do Ibope

Proposta foi feita por Virgílio Abranches há dois anos

Na Telinha - 24 de março de 2026

A CNN Brasil não toma nenhuma decisão baseada em números de audiência do minuto a minuto.

“Uma tomada de decisão errada poderia gerar um prejuízo enorme”, detalhou Douglas Fagottti ao NaTelinha Talk na noite dessa segunda-feira (23).

O diretor de estratégia de programação e conteúdo afirmou que essa escola do minuto a minuto perdura por anos, mas a CNN Brasil optou por um caminho diferente.

“Há dois anos, mais ou menos, a gente tinha o minuto a minuto na CNN, e que o Pay TV não utilizava.

Mas como a turma era da TV aberta, vamos tomar decisões e tudo mais.

Estende [o bloco] um pouquinho, não vai pro break…”, detalhou em conversa com Carol Gazal.

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