Diretor da CNN Brasil revela que o canal não toma decisão baseada no real time do Ibope

Proposta foi feita por Virgílio Abranches há dois anos

Na Telinha -
Diretor da CNN Brasil revela que o canal não toma decisão baseada no real time do Ibope

A CNN Brasil não toma nenhuma decisão baseada em números de audiência do minuto a minuto.

“Uma tomada de decisão errada poderia gerar um prejuízo enorme”, detalhou Douglas Fagottti ao NaTelinha Talk na noite dessa segunda-feira (23).

O diretor de estratégia de programação e conteúdo afirmou que essa escola do minuto a minuto perdura por anos, mas a CNN Brasil optou por um caminho diferente.

Leia também

“Há dois anos, mais ou menos, a gente tinha o minuto a minuto na CNN, e que o Pay TV não utilizava.

Mas como a turma era da TV aberta, vamos tomar decisões e tudo mais.

Estende [o bloco] um pouquinho, não vai pro break…”, detalhou em conversa com Carol Gazal.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.