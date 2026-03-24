Equipe de Juliano Floss minimiza desabafo de Vivi Wanderley: "Paredão é que merece atenção"

Dançarino corre o risco de deixar o BBB 26

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Equipe de Juliano Floss minimiza desabafo de Vivi Wanderley: "Paredão é que merece atenção"

A equipe de Juliano Floss fez uma publicação sugestiva no X nesta terça-feira (24), data em que a ex-namorada do dançarino, Vivi Wanderley, fez um longo desabafo com diversas acusações contra ele.

Hoje o tiktoker enfrenta seu primeiro Paredão e corre o risco de deixar o BBB 26.

“A única coisa que merece nossa atenção agora é o paredão que tá rolando!

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