Equipe de Juliano Floss minimiza desabafo de Vivi Wanderley: "Paredão é que merece atenção"
Dançarino corre o risco de deixar o BBB 26
A equipe de Juliano Floss fez uma publicação sugestiva no X nesta terça-feira (24), data em que a ex-namorada do dançarino, Vivi Wanderley, fez um longo desabafo com diversas acusações contra ele.
Hoje o tiktoker enfrenta seu primeiro Paredão e corre o risco de deixar o BBB 26.
“A única coisa que merece nossa atenção agora é o paredão que tá rolando!
Concentrem a energia de vocês no Gshow e transformem em chuva de votos.
Peçam votos único pra todas as pessoas que vocês conseguirem!
Falta pouco, vai dar certo”, escreveram os responsáveis pelas redes sociais do famoso.