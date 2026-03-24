Fim de jogo! Jonas Sulzbach é eliminado do BBB 26 com 53,48% dos votos
Modelo deixa o reality após enfrentar Juliano e Gabriela na berlinda
Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26 na noite desta terça-feira (24), ao receber 53,48% dos votos do público no Paredão contra Juliano Floss e Gabriela.
Esta foi a primeira vez que o participante enfrentou a votação popular no programa.
Ao longo do confinamento, Jonas acumulou quatro lideranças e venceu uma Prova do Anjo.
Apesar do desempenho em provas, ele chegou à berlinda após ser o mais votado pela casa e não conseguir se salvar na Prova Bate-Volta.