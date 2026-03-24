Guerreiros do Sol tem data de estreia, duração e horário definidos na Globo

Saiba os detalhes sobre a exibição da novela na TV aberta, a partir de abril

Na Telinha -
Guerreiros do Sol tem data de estreia, duração e horário definidos na Globo

A Globo confirmou a data de estreia e a duração de Guerreiros do Sol na TV aberta.

Transmitida no streaming e no canal a cabo Globoplay Novelas no ano passado, a atração sobre o cangaço chega à emissora principal em 22 de abril, com exibição na faixa das 22h, após Três Graças.

Na TV, a novela será mais curta.

Leia também

Serão 39 capítulos, contra 45 da versão na íntegra, disponível no Globoplay.

A exibição será de segunda a sexta-feira, sempre após a novela das 21h.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.