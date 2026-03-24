Guerreiros do Sol tem data de estreia, duração e horário definidos na Globo

Saiba os detalhes sobre a exibição da novela na TV aberta, a partir de abril

Na Telinha - 24 de março de 2026

A Globo confirmou a data de estreia e a duração de Guerreiros do Sol na TV aberta.

Transmitida no streaming e no canal a cabo Globoplay Novelas no ano passado, a atração sobre o cangaço chega à emissora principal em 22 de abril, com exibição na faixa das 22h, após Três Graças.

Na TV, a novela será mais curta.

Serão 39 capítulos, contra 45 da versão na íntegra, disponível no Globoplay.

A exibição será de segunda a sexta-feira, sempre após a novela das 21h.

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