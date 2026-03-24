Miguel Rodrigues: Quem é o novo repórter da Globo que viralizou por "vozeirão"

Ele tem 19 anos e foi contratado recentemente pela Rede Amazônica, afiliada em Roraima

Na Telinha -
Miguel Rodrigues: Quem é o novo repórter da Globo que viralizou por "vozeirão"

O repórter Miguel Rodrigues, de 19 anos, recém-contratado da Rede Amazônica, afiliada da Globo em Roraima, viralizou nas redes sociais.

O que chamou a atenção dos internautas foi a voz do profissional: o “vozeirão” fez dele um dos assuntos mais comentados nesta terça-feira (24).

Alguns comentários registrados sobre o vídeo: “Sucesso ao rapaz.

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Vozeirão”, “Voz e ombros gigantes”, “Cria de rádio, só pode” e “O cara tem vozeirão e é diferente, coisa raríssima hoje, todos se imitam”.

Veja:

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