Rainha da Sucata: Maria do Carmo vira foragida da polícia após morte de Laurinha

Empresária tentará escapar após ser acusada de ter matado a rival

Na Telinha - 24 de março de 2026

Maria do Carmo (Regina Duarte) vai virar foragida da polícia na reta final de Rainha da Sucata.

A protagonista é acusada de matar Laurinha (Glória Menezes) nos últimos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Renato (Daniel Filho) será a única testemunha do momento em que Laurinha pula do prédio da Sucata.

Contudo, o vilão avisa a Maria do Carmo que vai dizer à polícia que a empresária empurrou a rival após uma briga entre as duas.

A heroína, então, foge para não ser presa.

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