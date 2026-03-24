Rainha da Sucata: Maria do Carmo vira foragida da polícia após morte de Laurinha

Empresária tentará escapar após ser acusada de ter matado a rival

Na Telinha -
Rainha da Sucata: Maria do Carmo vira foragida da polícia após morte de Laurinha

Maria do Carmo (Regina Duarte) vai virar foragida da polícia na reta final de Rainha da Sucata.

A protagonista é acusada de matar Laurinha (Glória Menezes) nos últimos capítulos da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Renato (Daniel Filho) será a única testemunha do momento em que Laurinha pula do prédio da Sucata.

Leia também

Contudo, o vilão avisa a Maria do Carmo que vai dizer à polícia que a empresária empurrou a rival após uma briga entre as duas.

A heroína, então, foge para não ser presa.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.