Três Graças: Bagdá devolve milhões para a estátua; entenda
Ex-traficante descobre que Lucélia roubou o dinheiro dos remédios e leva de volta para o verdadeiro dono
Nos próximos capítulos de Três Graças, o que restou dos R$ 5 milhões encontrados dentro da estátua vai passar de mão em mão até voltar ao seu lugar de origem.
Bagdá (Xamã) descobre que Lucélia (Daphne Bozaski) escondeu o baú em seu antigo QG, recupera a fortuna e devolve para a escultura.
Antes de ser acusada pelo roubo da obra de arte da mansão de Arminda (Grazi Massafera), Gerluce (Sophie Charlotte) levou o dinheiro para a sua casa.
Com a prisão da cuidadora, e as ameaças de Ferette (Murilo Ribeiro), Lígia (Dira Paes) achará melhor tirar grana de lá.