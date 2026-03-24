Três Graças: Ferette parte para vingança e promete destruir romance de Gerluce e Paulinho

Reação do empresário muda dinâmica após reviravoltas envolvendo prisão e reconciliação

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Três Graças: Ferette parte para vingança e promete destruir romance de Gerluce e Paulinho

Nos próximos capítulos de Três Graças, a reação de Ferette (Murilo Benício) passa a conduzir novos conflitos após uma sequência de acontecimentos que altera sua posição dentro da trama.

Diante da perda de espaço e da reaproximação entre Gerluce (Sophie Charlotte) e o detetive Paulinho (Romulo Estrela), o empresário passa a agir com o objetivo de atingir diretamente o relacionamento dos dois.

O movimento ocorre após a prisão de Gerluce, determinada por Paulinho no contexto das investigações sobre o roubo da escultura.

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Ao ser detida, a personagem assume a responsabilidade pelo crime e indica que sua ação tinha como finalidade impedir atividades atribuídas a Ferette envolvendo medicamentos falsificados ligados a moradores da Chacrinha.

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