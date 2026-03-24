Três Graças: Lígia esconde fortuna das esculturas e vira alvo de Ferette

Com ajuda de aliados, personagem inicia jogo de "gato e rato" para despistar o vilão

Na Telinha - 24 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, o dinheiro retirado de uma escultura roubada passa a concentrar as ações dos personagens envolvidos no caso.

Após a revelação de que a quantia foi retirada da obra, diferentes movimentações são iniciadas com o objetivo de localizar e controlar o valor.

Lígia (Dira Paes) assume a responsabilidade de guardar o dinheiro e, com apoio de aliados, passa a adotar medidas para ocultar o paradeiro da quantia.

A estratégia inclui mudanças de esconderijo e tentativas de despistar possíveis interessados.

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