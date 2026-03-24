Três Graças: morte de Vicente vira trunfo de Paulinho para prender Ferette

Investigação sobre o roubo da escultura ganha novo rumo após assassinato de peça-chave

Na Telinha - 24 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, a morte de Vicente (Marcello Escorel) altera o rumo da investigação sobre o atentado e o roubo da escultura.

O personagem, que havia sido preso por envolvimento no caso, deixa de integrar a apuração após morrer pouco tempo depois da detenção.

A morte interrompe a possibilidade de obtenção de depoimentos mais detalhados sobre a ligação de Vicente com o esquema investigado.

A situação passa a ser analisada por Paulinho (Romulo Estrela), responsável pela condução do caso.

Leia conteúdo completo aqui.