Três Graças: morte de Vicente vira trunfo de Paulinho para prender Ferette

Investigação sobre o roubo da escultura ganha novo rumo após assassinato de peça-chave

Na Telinha -
Três Graças: morte de Vicente vira trunfo de Paulinho para prender Ferette

Nos próximos capítulos de Três Graças, a morte de Vicente (Marcello Escorel) altera o rumo da investigação sobre o atentado e o roubo da escultura.

O personagem, que havia sido preso por envolvimento no caso, deixa de integrar a apuração após morrer pouco tempo depois da detenção.

A morte interrompe a possibilidade de obtenção de depoimentos mais detalhados sobre a ligação de Vicente com o esquema investigado.

Leia também

A situação passa a ser analisada por Paulinho (Romulo Estrela), responsável pela condução do caso.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.