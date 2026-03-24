Três Graças: Viviane aos prantos denuncia Ferette após atropelamento de Leonardo

Vilão nega socorro ao filho caído no chão da Chacrinha e foge sob gritos de revolta da comunidade

Na Telinha - 24 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) presencia o momento em que Leonardo (Pedro Novaes) é atropelado e reage ao ver o rapaz ferido após uma ação envolvendo Ferette (Murilo Benício).

O episódio ocorre na Chacrinha e mobiliza moradores da comunidade.

A sequência tem início quando Ferette identifica Viviane na rua e acelera o carro em sua direção.

Leonardo percebe a movimentação do veículo e se coloca à frente, empurrando a jovem para evitar que ela seja atingida.

Com isso, ele acaba sendo atropelado pelo próprio pai.

Leia conteúdo completo aqui.