A Nobreza do Amor: Jendal planeja ida ao Brasil atrás de Alika
Vilão não se conforma com rejeição e quer trazer a princesa de volta para Batanga
Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, Jendal (Lázaro Ramos) descobre que Alika (Duda Santos) e Niara (Érika Januza) fugiram para o Brasil.
Sentindo-se humilhado pela mulher que o abandonou na noite de núpcias, o vilão planeja ir ao encontro da princesa e lavar a sua alma com sangue.
O ex-primeiro ministro traiu Cayman II (Welket Bunguê), aplicou um golpe de estado e tomou o reino de Batanga, como represália depois que a herdeira do trono desistiu do acordo firmado pelo pai, que lhe deu em casamento ao tirano.