A Nobreza do Amor: Paxá usa segredo e expõe Alika em acordo com Jendal

Tratativa envolve informação estratégica e amplia alcance de conflito entre personagens

Na Telinha - 25 de março de 2026

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, a negociação entre Paxá (Marco Ricca) e Jendal (Lázaro Ramos) avança e passa a envolver o paradeiro de Alika, também conhecida como Lúcia (Duda Santos), como elemento central.

O personagem utiliza a informação como moeda de troca em meio à tentativa de salvar Omar (Rodrigo Simas).

A proposta surge como condição dentro do conflito, o que amplia a pressão sobre Paxá.

Diante do estado de saúde de Omar, a decisão passa a ter impacto direto sobre o desfecho da situação e sobre os demais envolvidos no acordo.

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