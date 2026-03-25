Ana Maria Braga escolhe música sugestiva e provoca Jonas do BBB 26; vídeo
Saiba por que a apresentadora escolheu banda de rock para começar o programa
Ana Maria Braga escolheu uma música sugestiva para o início do Mais Você nesta quarta-feira (25).
A apresentadora fez uma provocação com Jonas Sulzbach, eliminado do BBB 26 e convidado do dia, ao começar o programa ao som de Dias Atrás, da banda de rock CPM 22.
“Dias Atrás, CPM… 25?”, provocou Ana Maria Braga.
“Não!”, respondeu o Louro Mané.
“Qual é o número?”, questionou a apresentadora.
Em seguida, os dois responderam em coro: “CPM… 22!”.