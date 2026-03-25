Ana Maria Braga escolhe música sugestiva e provoca Jonas do BBB 26; vídeo

Saiba por que a apresentadora escolheu banda de rock para começar o programa

Na Telinha -
Ana Maria Braga escolhe música sugestiva e provoca Jonas do BBB 26; vídeo

Ana Maria Braga escolheu uma música sugestiva para o início do Mais Você nesta quarta-feira (25).

A apresentadora fez uma provocação com Jonas Sulzbach, eliminado do BBB 26 e convidado do dia, ao começar o programa ao som de Dias Atrás, da banda de rock CPM 22.

“Dias Atrás, CPM… 25?”, provocou Ana Maria Braga.

Leia também

“Não!”, respondeu o Louro Mané.

“Qual é o número?”, questionou a apresentadora.

Em seguida, os dois responderam em coro: “CPM… 22!”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.