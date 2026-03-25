BBB 26: Abatida, Jordana questiona se grupo ainda tem salvação; Cowboy joga a toalha

A advogada, o empresário e Marciele se reuniram no Quarto do Líder para repercutir a eliminação de Jonas Sulzbach

Na Telinha - 25 de março de 2026

A eliminação de Jonas Sulzbach do BBB 26 – o modelo recebeu quase 54% dos votos no paredão contra Juliano Floss e Gabriela – mexeu com os ânimos de Jordana, que não conseguiu esconder o abatimento com a saída do aliado.

Reunidos no Quarto do Líder, Alberto Cowboy, Marciele e a advogada repercutiram a situação do grupo nesse momento do jogo.

O empresário aproveitou para avaliar os conflitos que o amigo teve com Gabriela nos últimos dias.

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