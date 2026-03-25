BBB 26: Cowboy aconselha Chaiany sobre como enfrentar Ana Paula
A goiana também ouviu as recomendações de Solange Couto sobre o mesmo assunto
Receosa por causa dos atritos que andou tendo com Ana Paula Renault no BBB 26, Chaiany demonstrou preocupação com seu futuro no jogo em conversa com Alberto Cowboy e Solange Couto.
A goiana concluiu que todo mundo que bate de frente com a loira acabou eliminado.
“É a Ana Paula.
Não é qualquer pessoa.
Todo mundo que está brigando com ela está saindo”, comentou a ex-integrante do Quarto Branco.