BBB 26: Cowboy e Jordana lamentam eliminação de Jonas e atacam Juliano e Ana Paula

O veterano deixou claro que não vai "se rebaixar" ao nível da rival

Na Telinha - 25 de março de 2026

A eliminação de Jonas Sulzbach mexeu com o psicológico dos aliados do modelo no BBB 26.

Reunidos no Quarto Sonho de Voar durante a madrugada desta quarta-feira (25), Alberto Cowboy, Jordana e Marciele lamentaram os rumos do jogo.

No papo, a advogada comentou que começou a entender o que está se passando e elogiou Jonas, comparando-o com outros participantes que se destacaram em edições passadas.

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