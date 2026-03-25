BBB 26: Jonas diz que Ana Paula é uma jogadora incrível e não se surpreende com favoritismo
Ele relembrou trocas e momentos engraçados com a rival
Jonas Sulzbach não se impressionou com o favoritismo de Ana Paula Renault no BBB 26.
“Ela é uma jogadora incrível.
Vi que ela é a grande favorita.
Não me surpreende”, admitiu em conversa com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (25).
“Foram 72 dias de muitas trocas diferentes, momentos bons, ruins.
Tive muitos momentos legais com a Ana Paula.
Esquecer aquela coisa só de discussões, embates.
Foi bom até pra manter um gás a mais, continuar no jogo.
Estava desesperado, sem falar com ninguém.
Esses momentos mais leves deram um gás”, relembrou.