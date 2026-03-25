BBB 26: Jonas diz que Ana Paula é uma jogadora incrível e não se surpreende com favoritismo

Ele relembrou trocas e momentos engraçados com a rival

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BBB 26: Jonas diz que Ana Paula é uma jogadora incrível e não se surpreende com favoritismo

Jonas Sulzbach não se impressionou com o favoritismo de Ana Paula Renault no BBB 26.

“Ela é uma jogadora incrível.

Vi que ela é a grande favorita.

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Não me surpreende”, admitiu em conversa com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (25).

“Foram 72 dias de muitas trocas diferentes, momentos bons, ruins.

Tive muitos momentos legais com a Ana Paula.

Esquecer aquela coisa só de discussões, embates.

Foi bom até pra manter um gás a mais, continuar no jogo.

Estava desesperado, sem falar com ninguém.

Esses momentos mais leves deram um gás”, relembrou.

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