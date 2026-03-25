BBB 26: Jordana planeja aliança com rivais para eliminar grupo de Ana Paula
A advogada refletiu sobre o jogo depois da eliminação de Jonas Sulzbach
Abalada desde que Jonas Sulzbach foi eliminado do BBB 26, Jordana foi até a academia na manhã desta quarta-feira (25) e refletiu sobre o seu jogo a partir de agora.
A sister aproveitou para usar o painel tático presente no local.
Em seu momento de reflexão, a brasiliense chegou a cogitar a possibilidade de propor uma aliança ao Quarto Sonho do Grande Amor, do qual fazem parte alguns dos seus rivais: Chaiany, Solange Couto, Leandro Boneco e Gabriela.