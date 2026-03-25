BBB 26: Solange critica Milena; Cowboy vê sister forte

O empresário disse que o jogo da babá pode estar agradando o público

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BBB 26: Solange critica Milena; Cowboy vê sister forte

Em conversa com Alberto Cowboy nesta quarta-feira (25), Solange Couto fez críticas a Milena no BBB 26.

Para o brother, a babá e recreadora infantil tem um jogo que pode estar agradando ao público aqui fora.

“Eu, hoje, tenho a seguinte percepção: Milena é uma pessoa forte, e o público não está errado.

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Ela traz entretenimento, faz coisas diferentes, causa aqui dentro, tira da mesmice, tira a estabilidade.

Beleza, mérito dela”, analisou o empresário.

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