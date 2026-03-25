Briga de trânsito termina em porrada, capacetadas e ameaça com arma na BR-040; veja

Motociclista é visto quebrando os vidros do carro mesmo após ser ameaçado

Natália Sezil - 25 de março de 2026

Briga foi filmada na BR-040, no trecho que corta Valparaíso de Goiás. (Foto: Reprodução/Metrópoles)

Uma motorista que passava pela BR-040, no trecho que corta Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), registrou o momento em que uma briga de trânsito escalou para capacetadas e ameaças com arma de fogo.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), supostamente após o condutor do carro dar uma “fechada” no motociclista, que está mais à esquerda na pista.

O vídeo, repercutido do Metrópoles, mostra quando os dois já estão discutindo. Há, ainda, um terceiro homem, que parece ser o passageiro do automóvel.

Um deles procura algo no porta-malas do carro quando o motociclista ataca o homem de camisa clara. O que estava procurando para e tenta ajudar o amigo, entrando na “porrada”.

Neste momento, o de camisa derruba a moto, vai até o porta-malas e pega uma arma de fogo. Ele passa a ameaçar o motoqueiro, que, mesmo assim, não recua – em vez disso, usa o capacete para acertar o vidro do carro.

Os ataques se repetem até o motorista e o passageiro decidirem ir embora. Antes de deixar o local, eles ainda dão ré para acertar o veículo menor, que é arrastado.

Ainda não se sabe se a situação foi formalmente registrada na delegacia. Caso tenha sido, ela segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

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