Cleo Pires volta às novelas da Globo após 7 anos

Atriz acertou seu regresso ao gênero

Na Telinha - 25 de março de 2026

Fora das novelas desde O Tempo Não Para, que foi ao ar entre 2018 e 2019, Cleo Pires acertou sua volta às novelas, na Globo.

Ela será uma empresária bem-sucedida em Coração Acelerado e ajudará a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz).

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (25) e traz que também entra um outro personagem: Gael, vivido por André Luiz Frambach.

O marido de Larissa Manoela trabalhará nas fazendas de Naiane (Isabelle Drummond).

O personagem balançará o coração da patricinha.

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