Cleo Pires volta às novelas da Globo após 7 anos

Atriz acertou seu regresso ao gênero

Na Telinha -
Cleo Pires volta às novelas da Globo após 7 anos

Fora das novelas desde O Tempo Não Para, que foi ao ar entre 2018 e 2019, Cleo Pires acertou sua volta às novelas, na Globo.

Ela será uma empresária bem-sucedida em Coração Acelerado e ajudará a Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz).

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta quarta-feira (25) e traz que também entra um outro personagem: Gael, vivido por André Luiz Frambach.

Leia também

O marido de Larissa Manoela trabalhará nas fazendas de Naiane (Isabelle Drummond).

O personagem balançará o coração da patricinha.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.