Coração Acelerado: João Raul espuma de raiva com sucesso de Agrado e Eduarda

Dupla supera boicotes na carreira e estoura na música com ajuda de Leandro

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Coração Acelerado: João Raul espuma de raiva com sucesso de Agrado e Eduarda

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, a trajetória de Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz) passa por uma mudança após dificuldades iniciais enfrentadas na nova fase profissional e deixa João Raul com raiva.

A dupla segue investindo em apresentações e amplia sua presença no meio artístico com o apoio de Leandro (David Junior), que passa a contribuir diretamente para o desenvolvimento do trabalho.

O avanço ocorre após tentativas de gravação e apresentações, que evoluem gradualmente para um cenário de maior visibilidade.

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Ao longo desse processo, Agrado e Eduarda conseguem se apresentar ao público e passam a chamar atenção dentro do meio, consolidando uma nova etapa na carreira das duas.

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