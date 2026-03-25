Coração Acelerado: João Raul explana dor de cotovelo por causa de Agrado e Leandro

Mozão acredita que a ex-noiva está namorando o produtor musical

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Coração Acelerado: João Raul explana dor de cotovelo por causa de Agrado e Leandro

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) não esconde o ciúmes que sente de Agrado (Isadora Cruz) e Leandro (David Junior).

Questionado por Luan (Lucas Wickhaus), o Mozão do Brasil finge desinteresse sobre o casal enquanto elogia sua nova fase com Naiane (Isabelle Drummond).

Com o fim do seu noivado, a filha de Janete (Letícia Spiller) decide ir embora de Goiânia tentar a carreira como dupla de Eduarda (Gabz), com quem formará as Donas da Voz.

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