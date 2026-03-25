Domingol com Benja chega ao fim na CNN Brasil: "Quero focar no meu canal"
Benjamin Back explicou decisão de encerrar programa na TV paga
No ar desde junho de 2023, o programa Domingol com Benja está chegando ao fim na CNN Brasil.
Em reunião realizada nesta quarta-feira (25), as partes decidiram encerrar a atração esportiva exibida aos domingos.
Ao NaTelinha, Benjamin Back informou que quer focar no seu canal no YouTube, que está recebendo investimentos.
“Domingo tá difícil, e eu quero focar no canal, me dedicar mais.
Foi na boa.
Adoro todo mundo lá, não teve estresse, não teve nada.
Eu acho o Rubens Menin incrível, a equipe toda”, comentou Benja.