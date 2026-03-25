Domingol com Benja chega ao fim na CNN Brasil: "Quero focar no meu canal"

Benjamin Back explicou decisão de encerrar programa na TV paga

Na Telinha - 25 de março de 2026

No ar desde junho de 2023, o programa Domingol com Benja está chegando ao fim na CNN Brasil.

Em reunião realizada nesta quarta-feira (25), as partes decidiram encerrar a atração esportiva exibida aos domingos.

Ao NaTelinha, Benjamin Back informou que quer focar no seu canal no YouTube, que está recebendo investimentos.

“Domingo tá difícil, e eu quero focar no canal, me dedicar mais.

Foi na boa.

Adoro todo mundo lá, não teve estresse, não teve nada.

Eu acho o Rubens Menin incrível, a equipe toda”, comentou Benja.

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