ESPN e Disney+ transmitem mais de 8 horas da repescagem europeia para a Copa do Mundo

Destaque vai para o jogo da Itália contra a Irlanda do Norte

Na Telinha - 25 de março de 2026

A ESPN prepara uma cobertura especial para a última chance das seleções europeias garantirem vaga na Copa do Mundo de 2026.

Nesta quinta-feira (26), a partir das 16h45 (de Brasília), a emissora transmite com exclusividade quatro semifinais da repescagem, somando mais de 8 horas de futebol ao vivo, com exibição na ESPN e no plano Premium do Disney+.

Os confrontos acontecem simultaneamente e reúnem seleções tradicionais do continente em duelos decisivos de mata-mata, em um dos momentos mais tensos do calendário internacional.

O principal jogo da repescagem coloca frente a frente Itália e Irlanda do Norte.

A tetracampeã mundial vive a expectativa de voltar à Copa do Mundo após oito anos, depois de ficar fora das edições de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

A partida terá narração de Vinicius Moura, comentários de Gian Oddi e análise de arbitragem de Carlos Eugênio Simon, além de participação do correspondente Renato Senise diretamente da Itália.

O confronto será disputado no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, com transmissão da ESPN e do plano Premium do Disney+.

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