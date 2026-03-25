Grotesca, imoral, sem nexo: Rainha da Sucata foi detonada na imprensa em 1990

“Uma novela que só serve para sucata”, “Maior decepção do ano”: veja como foram as críticas à trama da Globo na época da exibição original

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Grotesca, imoral, sem nexo: Rainha da Sucata foi detonada na imprensa em 1990

“Uma novela que só serve para sucata”, “Maior decepção do ano” e “Fomentou a crueldade no público” foram algumas das críticas e acusações que surgiram em manchetes na imprensa em outubro de 1990, após o fim de Rainha da Sucata.

A trama, que está novamente no ar no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, e hoje é considerada um clássico da TV, terminou duramente criticada.

A jornalista Cora Rónai, do Jornal do Brasil, classificou a produção como “uma novela que só serve para sucata”.

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Ela cravou: “Não sei se é a pior que a Globo jamais apresentou ou se fico com essa impressão só porque é a mais recente”.

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