Não jogue fora: 5 utilidades da bolinha do desodorante que nem todos que usam sabiam

Peça pequena e quase sempre ignorada pode ganhar novas funções dentro de casa sem exigir esforço nem gasto extra

Layne Brito - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura tela/ Youtube)

Quase todo mundo já esvaziou um desodorante roll-on e descartou a embalagem inteira sem pensar duas vezes. O que muita gente não percebe é que uma das partes mais simples desse item, justamente a bolinha plástica que fica no topo, pode ser reaproveitada de maneiras surpreendentes no dia a dia.

Pequena, prática e fácil de higienizar, ela acaba se transformando em uma alternativa criativa para tarefas domésticas, brincadeiras e até momentos de relaxamento.

Em tempos em que economizar e reaproveitar fazem cada vez mais sentido, objetos comuns ganham novo valor dentro de casa.

E é nesse cenário que a bolinha do desodorante deixa de ser apenas um detalhe da embalagem para virar uma peça útil, versátil e cheia de possibilidades.

Veja 5 utilidades que pouca gente conhece:

1. Massageador caseiro

Depois de bem higienizada, a bolinha pode ser usada para aliviar tensões leves em mãos, pés e braços, deslizando suavemente sobre a pele.

2.Brinquedo para atividades infantis

Ela pode ser incorporada em jogos simples, circuitos e brincadeiras criativas, ajudando no desenvolvimento da coordenação motora.

3.Item para organização

A peça pode servir como apoio ou ser usada em soluções artesanais para separar pequenos objetos dentro de casa.

4.Material para artesanato

Muito utilizada em trabalhos escolares e projetos criativos, a bolinha pode compor peças decorativas e atividades manuais.

5.Exercícios de coordenação

Também pode ser usada em atividades lúdicas que estimulam movimentos e concentração, especialmente em casa.

Antes de descartar, vale a pena olhar com mais atenção para objetos simples do dia a dia.

Muitas vezes, aquilo que parece não ter mais função pode ganhar uma nova utilidade com criatividade e um pouco de reaproveitamento.

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