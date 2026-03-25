Patrícia Poeta anuncia novidades do Encontro e chama carinho do público de 'conquista'

Quadros prometem deixar a atração mais leve

Na Telinha -
Patrícia Poeta anuncia novidades do Encontro e chama carinho do público de 'conquista'

Nos próximos dias, o Encontro estreará dois novos quadros: Encontro de Fé e Encontro pelo Brasil.

As atrações prometem deixar o matinal da Globo mais leve e têm seus detalhes revelados pela apresentadora Patrícia Poeta e pelo diretor Ariel Jacobowitz em conversa com a imprensa da qual o NaTelinha participou.

O quadro Encontro de Fé chega na próxima sexta-feira (27) com o objetivo de promover um diálogo entre diferentes crenças religiosas partindo de projetos sociais.

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O quadro será exibido mensalmente e apresentará líderes de duas religiões que vão se encontrar, falar de seus projetos e refletir sobre como a fé pode provocar impacto social e transformar comunidades.

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