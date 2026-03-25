Polícia Civil realiza operação em 6 cidades contra esquema de fraude em licitações e desvio de verba na coleta de lixo

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, apreendendo celulares, equipamentos eletrônicos e diversos documentos, que agora serão analisados para aprofundar as apurações

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Polícia Civil realiza operação em 6 cidades contra esquema de fraude em licitações e desvio de verba na coleta de lixo
Mandados foram cumpridos pela Dercap. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PC) deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Vêneto com o objetivo de desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraude em licitações no setor de coleta de resíduos sólidos urbanos.

Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Veneza, Senador Canedo, Trindade, Goiânia, Itapuranga e Faina.

As diligências ocorreram tanto em residências de agentes públicos quanto em estabelecimentos comerciais ligados ao grupo investigado.

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Segundo as investigações, as irregularidades envolvem a contratação e execução de serviços como tratamento de resíduos, fornecimento de caçambas, transporte e destinação final do lixo.

Durante a operação, os agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap) apreenderam celulares, equipamentos eletrônicos e diversos documentos, que agora serão analisados para aprofundar as apurações.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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