Rainha da Sucata: Edu descobre maior podre de Laurinha após morte da vilã
Ele fica estarrecido ao descobrir que a madrasta foi responsável pela morte de seu pai
Em Rainha da Sucata, Edu (Tony Ramos) vai descobrir o maior podre de Laurinha (Glória Menezes) após a morte da vilã.
A megera se mata para incriminar Maria do Carmo (Regina Duarte) em cena que vai ao ar nesta semana na reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
A responsável pela revelação será Isabelle (Cleyde Yáconis).
A grã-fina conta a Edu que Laurinha matou o pai dele, Betinho (Paulo Gracindo).