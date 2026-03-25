Três Graças: Arminda arma barraco na cadeia e quase divide a cela com Gerluce

Vilã vai até a delegacia, debocha da prisão da rival e sai de lá expulsa

Na Telinha - 25 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) descobre que Gerluce (Sophie Charlotte) foi presa, acusada do roubo da estátua, e vai até a delegacia provocar a cuidadora.

O bate-boca será tão intenso que por pouco a vilã não é detida por desordem na cadeia.

O policial colocou uma escuta no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira) e ouve quando a cuidadora confessa o crime.

Na manhã seguinte, antes mesmo de se entregar, a mãe de Joélly (Alana Cabral) será surpreendida pelo namorado na sua porta com um mandado de prisão.

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