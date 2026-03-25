Três Graças: Liminar tira Ferette da presidência e Rogério assume o poder

Com ajuda de Zenilda, empresário retoma o cargo e promete contragolpe implacável

Na Telinha - 25 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, a disputa pelo controle da empresa ligada ao caso da escultura ganha novo desdobramento após uma decisão judicial modificar o comando da organização.

Zenilda (Andréia Horta) informa que uma liminar autoriza o retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) à presidência, retirando Ferette (Murilo Benício) do cargo.

A mudança ocorre em meio ao avanço das investigações e à pressão sobre Ferette, que reage à perda de espaço dentro da estrutura de poder.

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