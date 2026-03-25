Três Graças: Reviravolta no desaparecimento de Célio coloca suspeita na mira da polícia

Helga assume crime para proteger Arminda e acaba desmascarada

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Três Graças: Reviravolta no desaparecimento de Célio coloca suspeita na mira da polícia

Nos próximos capítulos de Três Graças, Chica (Rejane Faria) diz à polícia que Célio (Otávio Múller) foi assassinado.

Como Arminda (Grazi Massafera) foi a última pessoa que viu o malandro vivo, ela se torna a principal suspeita.

Helga (Kelzy Ecard) assume a culpa, mas Joaquim (Marcos Palmeira) a desmascara.

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O pai de Alaíde (Juliana Alves) desapareceu na noite em que foi à mansão da vilã cobrar uma dívida.

O safado tentou chantagear a dona cobra, a fim de levá-la pra cama, e acabou sendo empurrado da escada por ela.

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