Três Graças: Reviravolta no desaparecimento de Célio coloca suspeita na mira da polícia
Helga assume crime para proteger Arminda e acaba desmascarada
Nos próximos capítulos de Três Graças, Chica (Rejane Faria) diz à polícia que Célio (Otávio Múller) foi assassinado.
Como Arminda (Grazi Massafera) foi a última pessoa que viu o malandro vivo, ela se torna a principal suspeita.
Helga (Kelzy Ecard) assume a culpa, mas Joaquim (Marcos Palmeira) a desmascara.
O pai de Alaíde (Juliana Alves) desapareceu na noite em que foi à mansão da vilã cobrar uma dívida.
O safado tentou chantagear a dona cobra, a fim de levá-la pra cama, e acabou sendo empurrado da escada por ela.