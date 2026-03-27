Todos os anos, a China constrói uma megacidade de gelo com 1,5 milhão de m², com temperaturas de até -30 °C e o maior escorregador de gelo do mundo

Cidade de gelo na China impressiona com estruturas gigantes que surgem no inverno e desaparecem com o degelo

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Todos os anos, a China constrói uma megacidade de gelo com 1,5 milhão de m², com temperaturas de até -30 °C e o maior escorregador de gelo do mundo
(Foto: Reprodução/IceFestival/Harbin)

Todos os anos, uma cidade inteira surge do nada — e desaparece poucos meses depois. No nordeste da China, o inverno rigoroso transforma Harbin em palco de uma das obras mais impressionantes do mundo: uma cidade de gelo é construída anualmente.

O fenômeno acontece durante o Festival Internacional de Gelo e Neve de Harbin, considerado o maior do planeta. Em 2025, a área principal do evento chegou a cerca de 1,2 milhão de metros quadrados, reunindo palácios, torres, pontes e construções gigantes esculpidas a partir de blocos congelados.

O clima extremo é o grande aliado: durante o inverno, as temperaturas podem atingir -25 °C, condição essencial para erguer estruturas complexas que desafiam os limites da engenharia — ainda que temporariamente.

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A construção começa no rio Songhua, que congela completamente nessa época do ano. De lá, são retiradas placas de gelo com até quase um metro de espessura, transportadas e empilhadas como tijolos.

Escultores utilizam ferramentas como serras e cinzéis para moldar cada detalhe, enquanto técnicas específicas ajudam a reforçar as estruturas e garantir maior resistência.

Quando o sol se põe, a cidade de gelo ganha outro nível de impacto. Luzes coloridas são instaladas dentro das construções, criando um espetáculo visual que transforma o gelo em verdadeiros palácios luminosos.

O festival ainda inclui atividades como esportes de inverno e exposições artísticas, atraindo milhões de visitantes todos os anos.

Apesar da grandiosidade, tudo é temporário. Com a chegada da primavera, o aumento das temperaturas faz com que a cidade comece a derreter até desaparecer completamente.

Meses depois, o ciclo recomeça — e Harbin volta a erguer, do zero, uma das mais impressionantes cidades já vistas.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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