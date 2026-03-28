Família pede apoio da população para encontrar atleta de jiu jitsu desaparecido em Anápolis

Wallace foi visto pela última vez saindo do bairro Alvorada, por volta das 14h desta sexta-feira (27)

Davi Galvão Davi Galvão -
Famílai segue na busca pelo atleta. (Foto: Redes Sociais)
Famílai segue na busca pelo atleta. (Foto: Redes Sociais)

A família do atleta de jiu jitsu e morador de Anápolis, Wallace Gonçalves, segue em busca de informações do paredeiro do homem, que está sem dar notícias já há um dia completo.

Ao Portal 6, familiares relataram que Wallace foi visto pela última vez saindo do bairro Alvorada, por volta das 14h desta sexta-feira (27). Ele saiu apenas com a carteira, deixando o celular em casa e trajando uma bermuda vermelha com camiseta preta.

A família também informou que pretende comunicar o desaparecimento à Polícia Civil (PC) ainda na tarde deste sábado (28).

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Wallace trabalha como pedreiro e já representou a cidade em diversos campeonatos. Ele é casado e possui três filhos.

Qualquer informação pode ser comunicada diretamente à PC através do 181 ou à Deyse, esposa do atleta, pelo número (62) 9174-9460.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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