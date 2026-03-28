Goiás terá domingo de calor intenso e alerta para baixa umidade em diversas regiões

Configuração atmosférica favorece o predomínio de sol e a estabilização do tempo, o que impulsiona os termômetros

Davi Galvão - 28 de março de 2026

Calor deve atingir várias cidades goianas. (Foto: Equatorial)

Aos goianos, é melhor tirar o pó do ventilador neste domingo (29), já que a data deve vir acompanhada por uma forte elevação nas temperaturas em todo o estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a configuração atmosférica favorece o predomínio de sol e a estabilização do tempo, o que impulsiona os termômetros para patamares elevados em todas as regiões.

Diante do prognóstico de calor excessivo, o órgão emitiu um alerta específico para o final de semana. A recomendação é que os cidadãos reforcem a hidratação e evitem a exposição direta ao sol nos horários de pico.

O calor será sentido com maior intensidade nas regiões Norte e Oeste do estado, onde as temperaturas máximas devem atingir os 35°C. Não há expectativa de chuvas.

Entre os municípios com as previsões mais altas, destacam-se Porangatu, Aruanã, Montes Claros de Goiás e Araguapaz, todos com termômetros oscilando entre 34°C e 35°C.

Em Goiânia, o domingo será de sol com variação de nebulosidade. A temperatura máxima na cidade deve chegar aos 32°C, com a umidade relativa do ar podendo cair a 40% no período da tarde. Em Anápolis, a máxima não deve passar dos 29°C.

Outras cidades importantes como Rio Verde, Jataí e Itumbiara também seguem a tendência de forte calor, com máximas previstas de 32°C.

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